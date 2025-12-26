Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

26.12.2025 20:29:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir süredir kayıp olarak aranan Alzheimer hastası Turan Gürsoy ölü bulundu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 80 yaşındaki Alzehimer hastası Turan Gürsoy dere yatağında ölü bulundu.

BİR SÜREDİR KAYIPTI

Perşembe günü öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evden çıkan Turan Gürsoy'dan bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.

AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.

80 YAŞINDAKİ ADAM DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

Yaşlı adam, ekiplerce Hisar Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

İlgili Konular: #alzheimer