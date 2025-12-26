Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yakınlarının bir süredir haber alamadığı 80 yaşındaki Alzehimer hastası Turan Gürsoy dere yatağında ölü bulundu.
BİR SÜREDİR KAYIPTI
Perşembe günü öğleden sonra Şirinköy Mahallesi'ndeki evden çıkan Turan Gürsoy'dan bir daha haber alınamadı. Alzheimer hastası Turan Gürsoy'un yakınları durumu polise bildirdi.
AFAD ve polis ekiplerinin katılımıyla Gürsoy için arama çalışması başlatıldı.
80 YAŞINDAKİ ADAM DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU
Yaşlı adam, ekiplerce Hisar Mahallesi yakınlarındaki dere yatağında hareketsiz halde bulundu.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gürsoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.