Amasra davasında tanıklık etmişti: Başmühendis ölü bulundu
Amasra maden katliamı davasında tanık olarak ifade veren başmühendis Engin Pazar, lojmanında ölü bulundu. Yerel kaynaklara göre, Pazar bir süredir ekonomik zorluklarla mücadele ediyordu.
Bartın’ın Amasra ilçesinde, 2022 yılında 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin davada tanıklık yapan Başmühendis Engin Pazar, lojmanda ölü bulundu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Müessesesi’nde görev yapan iş güvenliği mühendisi Engin Pazar’dan Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin ihbarı üzerine kaldığı lojmana giden polis ekipleri, Pazar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yerel basında yer alan iddialara göre, 45 yaşındaki Pazar’ın bir süredir ekonomik zorluklar yaşadığı ve borçları nedeniyle psikolojik bunalıma girdiği öne sürüldü.
AMASRA KATLİAMI DAVASININ TANIĞIYDI
Grizu patlamasında yaşandığı madende olay günü farklı vardiyada görev yapan Pazar, Amasra İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve dava sürecinde tanık olarak dinlenmişti.
SANIKLARA BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA VERİLMİŞTİ
Amasra Katliamı Davası’nın karar duruşması geçtiğimiz ay görülmüş; savcı, 42 kez "olası kastla öldürme" suçlamasıyla toplam 840 yıla kadar hapis istemişti. Ancak mahkeme, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan hüküm kurmuştu. Tutuklu üç sanık 16 yıl 6’şar ay, bir sanık ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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