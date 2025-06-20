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Amasra Katliamı davasında sanıklara ödül gibi cezalar veren hakim terfi aldı

Amasra Katliamı davasında sanıklara ödül gibi cezalar veren hakim terfi aldı

20.06.2025 20:15:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Amasra Katliamı davasında sanıklara ödül gibi cezalar veren hakim terfi aldı

HSK kararnamesiyle Amasra katliamı davasında sanıklara düşük ceza veren hakim terfi ettirildi.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2025 yılı adli ve idari yargı kararnamesini açıkladı. Atamalarda, kamuoyunun yakından takip ettiği davalara bakan isimlerin görev yerlerinin değişmesi dikkat çekti. Halk TV’den Can Bursalı’nın haberine göre; Amasra’da 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasına düşük cezalar veren mahkeme başkanı da terfi ettirilenler arasında.

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen ve 43 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasına ilişkin davada en yüksek ceza sadece 18 yıl olmuştu. Savcılığın yüzlerce yıl hapis talebine karşın sanıklara düşük cezalar veren Bartın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Harun Ceyhan, HSK kararnamesiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine terfi ettirildi.



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