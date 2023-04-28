Amasra maden faciası davasında ara karar verildi

43 madencinin yaşamını yitirdiği Amasra davasında ara karar verildi. Buna göre 7 kişinin tutukluluğunun devamına karar verilirken, 1 kişi ise tahliye edildi.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 28.04.2023 - 18:24
Amasra maden faciası davasında ara karar verildi
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022’de 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı patlamaya ilişkin 8’i tutuklu 23 sanığın yargılandığı dört gün süren davanın 1. duruşması bugün tamamlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bartın Adliyesi koridorunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmanın son gününde tutuklu sanıkların ifadeleri tamamlandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Davada tutuklu bulunan isimler suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanık müessese müdür yardımcısı Salih Atmaca’nın adli kontrol ile tahliyesine karar verdi. Tutuklu bulunan diğer 7 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. 3-4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak duruşmada tutuksuz sanıkların sorgusu yapılacak.


Bartın Amasra Müessesesi Amasra maden maden ocağı

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