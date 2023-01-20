'Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 'Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Kararla, Amasra'da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
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