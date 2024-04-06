Amasra'da izinsiz kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı
Bartın'ın Amasra ilçesinde izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Amasra Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kum Mahallesi'nde bulunan ve 19. yüzyıldan sonra mezarlık olarak kullanılmaya başlanan Roma Dönemi'ne ait antik tiyatroda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, S.E, T.Ş, S.K, F.A, F.Ç. ve M.G'yi suçüstü yakaladı.
Zanlıların, görünmelerini önlemek için antik duvarın önüne battaniye astığı görüldü. Operasyonda izinsiz kazıda kullanılan dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, kazma, kürek, çekiç, demir murç ve balyoz gibi malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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