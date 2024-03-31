Bartın'da seçimi kim kazandı? Bartın başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....
31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Bartın'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Bartın yerel seçim sonuçları....
Bartınlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Bartın'da seçimi hangi adey kazandı?
BARTIN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?
31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Muhammed Rıza Yalçınkaya, MHP'den Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, İYİ Parti'den Atınç Günal, Zafer Partisi'nden Yusuf Aksoy, YRP'den Faruk Tutkun, DEM Partiden ise Ramazan Karaduman başkan adeyı olarak adey gösterildi.
BARTIN'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?
Bartın'da "Muhammed Rıza Yalçınkaya, Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Atınç Günal ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafınden merak ediliyor.
Bartın 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.
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