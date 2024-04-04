Bartın'da sanayi sitesinde korkutan yangın!

Yayınlanma: 04.04.2024 - 10:03

Güncelleme: 04.04.2024 - 10:03

Gölbucağı Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Sanayi sitesindeki camiye sabah namazına gidenler, Selim Borlucuoğlu'na ait mobilya imalathanesinin çatısından dumanlar çıktığı görüp itfaiye ekiplerine haber verdi.

Alevler bir anda büyüyüp imalathaneye yayılırken yangın bitişiğindeki Doğan Kanberoğlu'na ait oto tamir dükkanına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiyeciler, yangına müdahale etti.

Yangın sırasında dükkanlardaki kimyasal malzemeler nedeniyle zaman zaman patlamalar yaşandı.

Yangın, itfaiyecilerin 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü, 2 işyerinde de hasar oluştu.

Yangın nedeniyle sanayi sitesine elektrik verilemezken çıkış nedeninin belirlenmesi için de soruşturma başlatıldı.