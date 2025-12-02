Amasya'da 2 otomobil çarpıştı: Yaralılar var!

Feci kaza, dün saat 23.00 sıralarında Amasya'nın Yıldızköy mevkisinde meydana geldi.

Burak A. yönetimindeki 16 CPY 61 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Berat K. yönetimindeki 34 UA 7279 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobillerdeki Hanife A., Burhan A., Birgül E., Öznur E., Mehmet M. ve Arif E. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.