Amasya’da sulama kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Amasya’nın Suluova ilçesinde 11 yaşındaki bir çocuğun sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.





Sulama kanalına düşen H.U. adlı çocuk, yapılan tüm arama kurtarma çalışmalarına rağmen hayatını kaybetti.





Olay, Yenidoğan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Amasya merkezden gelen dalgıç ekiplerinin katılımıyla kanal içinde ve çevresinde yoğun arama çalışması yürütüldü.





Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun da olay yerine gelerek çalışmaları yakından takip etti.



