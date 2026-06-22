Amasya Tamimi’nin 107. yıl dönümü kutlandı: ‘Cumhuriyet değerlerine sahip çıkılmalı’

Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi Amasya Tamimi’nin 107. yılı İzmir’de yapılan yürüyüşle kutlandı.

Eğitim-İş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) şubeleri, Türk Kadınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve 29 Ekim Kadınları Derneği öncülüğünde "Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şiarıyla yapılan yürüyüş Bornova viyadüğünü altında başladı.

Atatürk posterleri be 40 metrelik Türk bayrağı açan yurttaşlar, Bayraklı Deprem Anıtı'na kadar “Mustafa Kemalin askerleriz”, “Ya istiklal ya ölüm tam bağımsız Türkiye”, “Emperyalistler işbirlikçiler geldikleri gibi gidecekler”, “Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek”, “Katil ABD bölgemizden defol” ve “Yaşasın laik cumhuriyet” sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüş sonunda basın acıklamasını ADD Bayraklı Şube Başkanı Gönül Güngör okudu.

“NESİLLER BOYUNCA YOL GÖSTEREN BİR FİKİR MANİFESTOSUDUR”

Amasya Tamimi’nin milli mücadelenin temellerini ve prensiplerini açıkça ortaya koyan tarihi bir belge olduğu anlatan Güngör, “Bu tarihi belgenin hepimizin hafızasında silinmez bir yeri olan ilk maddesinin başlangıcını bir kez daha hatırlatmayı yararlı görüyoruz: ‘Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir. Merkezi hükümetimiz İtilaf devletlerinin tesir ve denetimi altında kuşatılmış bulunduğundan üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yapamamaktadır. Bu durum, milletimizi adı var, kendi yok durumuna düşürüyor. Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’ Amasya Tamimi ile Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, amacı ve yöntemi belirlenmiş ve açıklanmıştır. Yine bu belge ile ilk kez ‘millî egemenlik’ kavramı bir meşruiyet kaynağı olarak dile getirilmiştir. Artık yönetme niteliğini kaybetmiş olan İstanbul Hükûmeti yok sayılarak, Türk milleti, hem İstanbul'a hem de işgalci güçlere karşı mücadeleye çağrılmıştır. Bu yönleriyle karşılaşılan her türlü zorluk karşısında çözümün milletin ortak iradesinde, dayanışmasında ve geleceğe olan inancında olduğunu hatırlatan Amasya Tamimi, yalnızca tarihi bir belge değil, aynı zamanda nesiller boyunca yol gösteren bir fikir manifestosudur” dedi.

“CUMHURİYETİN KURUCU DEĞERLERİ YOK SAYILIYOR”

“Amasya Tamimi, geçmişte başarıya ulaşmış bir mücadelenin ruhunu barındırması sebebiyle, bir başlangıç noktası olarak bugün de güncelliğini korumaktadır” diye devam eden Gönül Güngör, “Bugün ülkemiz; ekonomik sıkıntılar, gelir adaletsizliği, yüksek yaşam maliyetleri, gençlerin gelecek kaygıları, eğitim ve istihdam sorunları, toplumsal kutuplaşma, başta hukuk olmak üzere devletin kurumsal yapısındaki aşınmalar ve özellikle halk iradesinin yönetime yansımasında yaşanan sıkıntılarla karşı karşıyadır. Yeraltında madenleri, yerüstünde ormanları, sahilleri, kentleri talan edilen, üniter yapısı demografik ve ekonomik bozulmanın yanı sıra cumhuriyetin kurucu değerlerini yok sayan, tersyüz eden bir zihniyet dayatmasıyla hedef alınan ülkemiz zor günler geçiriyor. Küresel belirsizliklerin arttığı, teknolojik dönüşümlerin hızlandığı ve bölgesel krizlerin etkilerinin hissedildiği bir dönemde, milletimizin ortak geleceği üzerine yeniden düşünmek zorundayız. Ekonomik refahın, demokratik gelişmenin, toplumsal barışın ve güçlü bir devlet yapısının yaşama geçmesi; halkın yönetime güven duyması, karar alma süreçlerine katılması ve ortak bir ideal etrafında birleşmesiyle mümkündür” ifadelerini kullandı.

“BİZLERE DÜŞEN GÖREV; CUMHURİYETİMİZİN TEMEL DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR”

Amasya Tamimi’nde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünü hatırlatan Güngör, “Bugün bizlere düşen görev; milli mücadelenin hangi şartlarda kazanıldığını unutmadan, Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmak, hukukun üstünlüğünü, milli egemenliği, özgür düşünceyi ve çağdaşlaşma idealini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Milli egemenlik ve tam bağımsızlık inancımız, dün olduğu gibi bugün de en büyük gücümüz ve ortak geleceğimizin teminatıdır. Bizler bugün Amasya Tamimi’nin 107. yıldönümünde; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı saygı ile anarken, onların bıraktığı değerlerin ve ilkelerin günümüzde de yol gösterici olmaya devam ettiğini bir kez daha hatırlatıyor, halkımıza içinde bulunduğumuz siyasi, sosyal, ekonomik sıkıntılardan çıkışın bu değerler ve ilkeler üzerinden gerçekleşeceği çağrısını yineliyoruz” diye konuştu.