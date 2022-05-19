Amasya ve Ordu beyaza büründü

19 Mayıs 2022 Perşembe, 12:33

Amasya ve Ordu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı. Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Boraboy köyünün 1500 rakımlı Aşağı Yaylası, 19 Mayıs'ta etkili olan kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı tipi şeklinde yağarken, yaylada yeşil alanlar beyaza büründü.

ORDU'NUN YÜKSEKLERİ DE BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ordu'nun Akkuş ilçesinin bazı mahalle ve yaylalar, etkili olan kar yağışıyla beyaze büründü. Bölgede yaşayanlar, yeşil alanlara yağan karı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.