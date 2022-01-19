Amasya’da Atatürk’e hakaret
CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi’nde personel şefi olan Adnan Karaçağa'nın, sosyal medya hesabından Atatürk’e hakaret içeren paylaşımları olduğunu belirtti. Sevindi, söz konusu paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Hastanesi’nde personel şefi olarak çalışan Adnan Karaçağa’nın sosyal medya hesabından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret içeren paylaşımları Amasya’yı ayağa kaldırdı.
CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, Karaçağa hakkında suç durusunda bulunduklarını belirtti. Sevindi, çirkin paylaşım için şu değerlendirmeyi yaptı: “Ülkemizin kurucusu halkında haddini aşan hakaretlerde bulunan şahıs, kurucu liderimize, ortak değerlerimize yönelik bu tür saldırıları yapma cesaretini nereden ve kimlerden almaktadır? Hukuken yapacağız.”
Amasya Laik Eğitim Platformu (ALBEP), Anıt Meydanı’nda yaptığı eylemde Atatürk’e yönelik saldırıları kınadı.
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