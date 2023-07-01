Amasya'da bayram dönüşü feci kaza! 17 yaralı var

Amasya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 01.07.2023 - 23:46
Amasya'da bayram dönüşü feci kaza! 17 yaralı var
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Samsun'dan İstanbul'a giden O. G'nin idaresindeki minibüs, Kırca mevkisinde M. T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gümüşhacıköy ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. 


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