Amasya'da bayram dönüşü feci kaza! 17 yaralı var

Yayınlanma: 01.07.2023 - 23:46

Güncelleme: 01.07.2023 - 23:46

Samsun'dan İstanbul'a giden O. G'nin idaresindeki minibüs, Kırca mevkisinde M. T'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gümüşhacıköy ve Merzifon devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.