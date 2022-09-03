Amasya'da dehşet! Anne ve oğlu hayatını kaybetti

03 Eylül 2022 Cumartesi, 16:07

Alpaslan köyünde K.Y. (51), sabah saatlerinde birlikte yaşadığı Sunay Aslan Kaya (47) ile evin önünde tartışmaya başladı.

K.Y, tartışma sırasında Kaya ile oğlu Anıl Kadir Babal’a (19) tabancayla ateş etti. Anne ve oğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, K.Y. kaçtı.

Olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.