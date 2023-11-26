Amasya’da feci kaza... Çok sayıda yaralı var!
Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.
Amasya'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bu akşam Ömer Kandemir (57) yönetimindeki hafif ticari araç, Ömer Adil Koç yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ömer Kandemir, eşi Emine Kandemir, Hamide Çam (60) ile diğer araçta bulunan Mehmet Ali Çotur, Tuğba Koç (32), Fatma Betül Koç (1) Ömer Asaf Koç (4) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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