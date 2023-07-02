Amasya'da feci kaza! Minibüs ve otomobil çarpıştı, 1’i bebek, 2’si çocuk, 21 yaralandı
Amasya’da çevre yolu kavaşında bir yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle köprü ayağına çarparak durabilen minibüs ve araçta 1'i bebek, 2'si çocuk 21 kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza, öğle saatlerinde Amasya Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı Çevre Yolu Kavşağı’nda meydana geldi.
Yaşar Tiryaki (60) yönetimindeki minibüs, kavşakta Turgut Ceylan (47) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs köprü ayağına çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
21 KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 10 aylık bebek Ahmet Çınar Kürklü, Emirkan Ağzıaçık (22), Şengül Kürklü (35), Anıl Can Cenikli (23), Savaş Ürküp (57),Caner Kurt (19), Hikmet Polat (51),Mehmet Ayğan (43), Doğan Çamlıgüney (83),Kadir Berk Ceylan (10), Ekrem Türkoğlu (61), Söngül Ceylan (42), Rabia Keleş (24), Selcan Toprak (37), Zeynep Oruç (22), Senanur Ceylan (12), Seynur Bıçkıcı (46), Arzu Keskin (44) ve Seyma Çaycı (30) yaralandı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni dönem başlıyor!
- Reuters'tan Bilal Erdoğan haberi hakkında açıklama
- İBB'den milyonlara sevindiren haber
- Katliam gibi kaza: 51 ölü
- Erdoğan'a karşı hamle
- Balina tarafından yutulan adam yaşadıklarını anlattı
- Fransız ekibi, milli kaleciyi istiyor!
- 'Makas' faciasında sürücünün ifadesi ortaya çıktı
- Konserine 8 kişi katılmıştı... Bingöl'den açıklama geldi
- 'Milyarlarca dolar yaktık! Sonuç sıfır'