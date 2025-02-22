Amasya'da feci olay... Genç hemşirenin cesedi bulundu!

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:22

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:22

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sofular Mahallesi Mehmet Fevzi Bey Sokak'taki 5 katlı apartmanın 3'üncü katında, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Alevler kısa sürede söndürülürken, evde yalnız yaşayan ve bir sağlık kuruluşunda hemşire olarak çalışan Melisa Bayram'ın (30) cesedi bulundu.

Cansız beden otopsi için götürülürken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.