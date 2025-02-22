İstanbul'da panik anları... 6 kişi yangında mahsur kaldı!

Küçükçekmece ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'da panik anları... 6 kişi yangında mahsur kaldı!
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DHA
Yayınlanma: 22.02.2025 - 09:25

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi Hisar Sokak'taki 4 katlı binada bulunan mobilya atölyesinde dün saat 23.45 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İKİ BİNAYA DAHA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yoğun dumandan etkilenerek binanın çatısına çıkan 6 kişi burada mahsur kaldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme çalışmalarına başlarken, mahsur kalan kişileri merdivenli araç ile kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansta tedavileri yapılan 6 kişi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Çok sayıda itfaiye ekibinin, binanın farklı cephelerinden müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahale sonucu söndürüldü. Yangın sonrası mobilya atölyesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #atölye #Mahsur #Yangın #İstanbul

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