Amasya’da gazinoya operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi: 6 gözaltı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde jandarma ekiplerinin arama yaptığı gazinoda 4’ü tabanca, 2’si av tüfeği olmak üzere 6 ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 12:41
Amasya’da gazinoya operasyonda 6 ruhsatsız silah ele geçirildi: 6 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren bir gazinoda uyuşturucu madde kullanıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu yönünde bilgi alındı.

İşletmede yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet şarjör, 40 adet tabanca fişeği ve 50 adet av tüfeği kartuşu tespit edilerek el konuldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.


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