Amasya'da seçimi kim kazandı? Amasya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Amasya yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Amasya'da seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Amasya yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 18:34
Amasya'da seçimi kim kazandı? Amasya başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Amasya yerel seçim sonuçları....
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Amasyalılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Amasya'da seçimi hangi aday kazandı? 

AMASYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde CHP'den Turgay Sevindi, AKP'den Mehmet Uyanık, MHP'den Bayram Çelik, İYİ Parti'den Erhan Çiger, Zafer Partisi'nden Murat Köse, Yeniden Refah Partisi'nden Semra Sökme ve DEM Parti'den ise Deniz Yılmaz başkan adayı olarak aday gösterildi.

AMASYA'DA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Amasya'da "Turgay Sevindi, Mehmet Uyanık, Bayram Çelik ne kadar oy aldı" yurttaşlar tarafından merak ediliyor.

Amasya 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.


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