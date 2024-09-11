Amasya’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı

Amasya’da bir otomobil önünde seyir halindeki kamyona çarptı. Kazada otomobildeki 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Amasya’da otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 11.09.2024 - 09:18

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karaipek’in kullandığı 05 BH 186 plakalı otomobil, Amasya çevre yolunda önünde seyir halinde olan Akın Burak Ayçiçek yönetimindeki 55 AHK 951 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkartılan Ahmet Karaipek ve ağır yaralanan Yücel Karaipek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Etiketler: #amasya #kaza

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