Özbekistan'a giden uçak teknik arıza sebebi ile Amasya'ya indi

İstanbul- Semerkant seferini yapmakta olan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi uçak, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

DHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 21:20
Özbekistan'a giden uçak teknik arıza sebebi ile Amasya'ya indi
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Semerkant’a gitmek üzere İstanbul’dan havalanan Özbekistan Havayolları'na ait Airbus A320-214 tipi yolcu uçağı, kabin basıncının düşmesi sonucu Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

149 yolcu 3 mürettebatı ile piste teker koyan uçak, inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirdi.

Yolcuların, sorunun giderilmesinin ardından aynı uçakla Semerkant'a gönderilmesi bekleniyor. 


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