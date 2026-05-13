Amazon deposunda çalışan işçinin ölümünün ardından mobbing iddiası

DGD-SEN, Amazon’un İST2 deposunda çalışan Mehmet Şahin’in, iş yerinde maruz kaldığı baskı ve mobbing nedeniyle yaşamına son verdiğini öne sürdü. Sendika, şirket yönetimi ile yetkili sendika Dok Gemi-İş’i sorumlu tutarak olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.

Sendikanın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Mehmet Şahin’in fiziksel ve mental sağlık durumuna uygun olmayan bölümlerde çalıştırıldığı iddia edildi. Açıklamada, Şahin’in durumu defalarca dile getirmesine rağmen taleplerinin dikkate alınmadığı savunuldu.

Paylaşımda, “Mehmet Şahin arkadaşımız, Amazon’da fiziksel ve mental sağlık durumuna uygun olmayan bölümlerde çalışmaya zorlanması ve bunu defalarca dile getirmesine rağmen kendisine ‘ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin’ mantığıyla yaklaşılması yüzünden zaten hayatında var olan sorunların tetiklenmesi neticesinde, sorunu çözmek yerine kanırtan yöneticilere hakkını helal etmeyerek maalesef hayatına son vermeyi tercih etmiştir” ifadelerine yer verildi.

DGD-SEN açıklamasında ayrıca, “Amazon çalışma rejimi öldürüyor” denilerek şirket yönetimi ve Dok Gemi-İş Sendikası “cinayetten sorumlu” olmakla suçlandı. Sendika, sürecin takipçisi olacaklarını ve olayın “unutturulmasına izin vermeyeceklerini” belirtti.

Öte yandan iddialara ilişkin Amazon ve Dok Gemi-İş Sendikası’ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.