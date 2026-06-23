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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

23.06.2026 19:42:00
Güncellenme:
İHA
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Bitlis’in Ahlat ilçesinde ambulans ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.
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Edinilen bilgilere göre kaza, Ahlat ilçesinin Ovakışla Beldesi kavşağında meydana geldi.

Sürücü G.Y.K. yönetimindeki 65 ADD 871 plakalı otomobilin kavşakta beklediği sırada, Adilcevaz istikametinden Tatvan yönüne seyreden ve sürücülüğünü B.Ç.’nin yaptığı 13 AAE 917 plakalı ambulans ile çarpıştığı öğrenildi.

Kazada ambulansta bulunan 2 Acil Tıp Teknisyeni ile otomobilde bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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