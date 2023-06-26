Ambulans saldırısına Birlik Sağlık Sen'den tepki: Yetkililer sağlıkta şiddeti engelleyemiyor!

Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:08

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:08

İzmir’in Selçuk İlçesi İsabeyli Mahallesi’nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine giden ambulans ekipleri saldırıya uğradı. Saldırı sonrası yazılı bir açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, sağlık personeline 80-90 kişi bir grubun “öldürürcesi” saldırdığını ifade ederek, “Alınan bilgilere göre, İzmir ilimizin Selçuk İlçesinde traktör devrilmesi sonucunda traktörün altında kalan 35 yaşlarındaki vatandaş için görevlendirilen 112 Ambulans ekibi olay yerine gittiğinde vatandaşın hayatını kaybettiğini ve kaza olduğu için mevzuat gereği adli makamların gelmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Cumhuriyet Savcımız cenazenin Adli Tıp’a gönderilmesine karar veriyor. Polis ekiplerimizin olay yerine gitmesinin ardından yaklaşık 1 saat sonra, olay yerinde fenalaşan vatandaşların olduğu gerekçesiyle tekrar ambulans görevlendiriliyor. Ambulansın olay yene gitmesiyle birlikte güvenlik görevlilerimizin ve savcının yanında sağlık görevlilerimiz daha ambulanstan inmeden ambulansa taşlarla saldırarak aracın camlarını kırmış, bahçeli olan evin bahçesinden ambulansta görevli olan üç sağlık personelimizi darp etmek için ambulanstan çıkarmaya çalışmış, bahçe kapısını kapatarak sağlık personellerimizin olay yerinden ayrılmasını engellemeye çalışan gurup, polisin havaya ateş etmesiyle dağılmış” ifadeleriyle olayı anlattı.

“YETKİLİLER SAĞLIKTA ŞİDDETİ DURDURAMIYOR”

Saldırının nedenlerinin başında iktidarın politikalarından kaynaklandığını belirten Doğruyol, “Aracın içindeyken, kalabalık bir gurup tarafından taşlanan camları kırılan aracın içindeki sağlık çalışanlarımızın psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Dün öğle saatlerinde yaşanan bu olay bize bir kez daha göstermiştir ki yetkililer sağlıkta şiddeti durduramıyor. Engelleyemiyor. Neden derseniz? Çünkü önemli olan sağlık çalışanlarımızın can güvenliği değil. Önemli olan vatandaş memnuniyeti. Eğer yetkili makamlar geçekten sağlıkta şiddeti önlemek isteselerdi, bu güne dek etkili bir sağlıkta şiddet yasası çıkartılarak, caydırıcı cezalar getirilirdi. Mesela yaşanan bu olayda ambulansın ikinci kez olay yerine gönderilmesinin gerekçesi nedir? Kalp krizi geçiren mi var? Yaralanan mı var? Yani ölüm riski taşıyan acil bir durum var mıdır? Yoktur. Sağlık hizmetleri sunumunun, 112 Ambulanslarımızın asli görevi hasta ve vatandaş memnuniyetini sağlamak değildir. Vatandaşa gerekli olan hayati risk taşıyan durumlarda acil sağlık hizmeti vermektir” diye konuştu.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI MAALESEF SAHİPSİZ”

Sağlık çalışanlarının sahipsiz olduğunu belirten Ahmet Doğruyol, “Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bayram tatili boyunca, 3 bin 287 ambulans ve 19 bin 83 acil sağlık personelinin görev yapacağını açıklamış. Elbette sağlık çalışanlarımız herkes tatildeyken kesintisiz görevinin başında. Ancak, sağlık çalışanları maalesef sahipsiz. Sendikamız Birlik Sağlık Sen olarak ‘sağlıkta şiddete’ maruz kalan tüm arkadaşlarımıza, bu güne dek olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteğe hazır olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak isteriz” dedi.