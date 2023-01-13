Ambulansa yol vermemek için yola beton döktü

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 22:47

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 22:54

Olay, Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde yaşandı. Seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermedi.

Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü yola ve araçların üzerine beton harcı döktü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Araç sürücülerinin tepkisini toplayan sürücü bir süre bu hareketlerini yapmaya devam etti. Duyarsız sürücü kayıplara karışırken yaşananlar ambulans sürücüsünün cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BAKAN KOCA: İNSANLIĞIN BİTTİĞİ YER

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, duruma tepki gösterdi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Koca, "06 DGG 82 plakalı beton mikserinin sürücüsü, bugün Bağcılar’da, seyir halindeki ambulansa yol vermek yerine, yola beton harcı döktü. O an, muhtemelen, oturduğu direksiyon koltuğu, insanlığın bittiği yerdi." ifadelerini kullandı.