Siirt'te karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 00:08
Siirt'te karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
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Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Doğanköy'de bir hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı.

Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.

SAPLANDIĞI YERDEN SAATLER SONRA KURTARILDI

Zincirle bağlanan ambulans, saplandığı yerden kurtarıldı.

Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede iş makinalarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor. 


Siirt Ambulans

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