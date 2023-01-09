Siirt'te karda mahsur kalan ambulans kurtarıldı
Siirt'in Pervari ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle hasta almaya giderken yolda mahsur kalan ambulans, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
Pervari ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Doğanköy'de bir hasta ihbarına giden ambulans, Geçittepe mevkisinde kara saplandı.
Sağlık görevlilerinin yardım talebi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.
SAPLANDIĞI YERDEN SAATLER SONRA KURTARILDI
Zincirle bağlanan ambulans, saplandığı yerden kurtarıldı.
Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede iş makinalarıyla yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
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