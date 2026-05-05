Amedsporlu Mbaye Diagne'nin Senegal bayrağı kriz yarattı: Polis evine gitmiş

Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım Amedspor oldu.

Amedspor kutlamalarında yıldız futbolcu Mbaye Diagne'nin ülkesi Senegal bayrağını açması kriz yarattı. Bayrağın yanlış anlaşılmasından dolayı Diagne'nin yaşadığı sıkıntıları Amedspor Başkanı Nahit Eren açıkladı.

Diagne, 2 Mayıs'ta Iğdır FK ile oynanan maç sonrası saha içinde Senegal bayrağı açmış, Diagne'nin açtığı bayrağa müdahale edilmek istenmişti.

"POLİS DIAGNE'NİN EVİNE GİDİYOR"

Tele2 Haber'in Youtube kanalına konuk olan Amedspor Başkanı Eren, Diagne'nin kentte evinin balkonuna Senegal bayrağını astığını ve bu bayrak nedeni ile evine polis gittiğini belirtti.

Eren, "Diagne bayrak açtı diye sıkıntı yaşamıştı, ben saha sıkıntısını bilmiyordum. Diagne'nin kendi balkonuna astığı bayraktan dolayı da evine de polisler bugün gitmişti. O da şaşırıyor. Biri ihbar mı ediyor bilmiyorum. Polis gidiyor, Diagne'nin evi ve Senegal bayrağı olduğunu görünce tabii geri dönüyor" dedi.

Senegal bayrağını tanımlayan Eren, "Maalesef Türkiye'de hala geçmiş dönemden renklerden bayraklardan kaynaklı bir kaygı, korku var" ifadelerini kullandı.

"GÖZALTI İŞLEMİ YAŞAYABİLİRSİNİZ DEDİK"

Nahit Eren, geçen hafta Diagne'nin ailesini stadyumda misafir ettiklerini ve aralarında geçen esprili bir diyaloğu anlattı.

Ailesinin statta Senegal bayrağını açtığını söyleyen Eren, "Kendi aramızdaki yönetici ve çalışanlarla yaptığımız espirilerde, 'Her an terör şubesi tarafından gözaltı işlemi yaşayabilirsiniz' demiştik. Maalesef bunlar da yaşandı ama dediğim gibi biraz bilgi eksikliği biraz da Senegal bayrağını bilmemekle ilgili bu tür olaylar yaşandı" dedi.

Eren ayrıca Amedspor'un başarısından dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendilerini tebrik ettiğini anımsattı. Eren, "Sayın Bahçeli ile bir telefon görüşmemiz de oldu. Birçok siyasetçi aradı, birçok siyasi parti temsilcisi aradı. Bu bizler açısından çok kıymetli" dedi.