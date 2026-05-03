Valilik, 'Amedspor kutlamalarında uzun namlulu silah' iddialarını yalanladı: 'Oyuncak olduğu anlaşılmıştır'

3.05.2026 16:52:00
Haber Merkezi
Diyarbakır Valiliği, Amedspor’un Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle düzenlenen kutlamalarda uzun namlulu silah kullanıldığı yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntüdeki materyalin ucuna bayrak sarılmış bir oyuncak olduğu ve şahsın yakalandığı bildirildi.

Diyarbakır Valiliği, Amed Sportif Faaliyetler'in Süper Lig’e çıkış kutlamaları sırasında bir araçtan sarkan şahsın elindeki nesnenin gerçek bir silah olmadığını, oyuncak bir materyal olduğunu açıkladı.

Açıklamada, kutlamalar sırasında sosyal medya platformlarında paylaşılan ve bir araçtan sarkan, yüzünü kapatan bir kişinin elinde uzun namlulu silah taşıdığı izlenimi uyandıran görüntüler üzerine inceleme yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Konuya ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde, görüntülerde yer alan aracın ruhsat sahibi ile görüntüdeki şahıs kısa sürede tespit edilerek yakalanmıştır. Şahsın suça sürüklenen çocuk olduğu anlaşılmıştır. Yapılan detaylı incelemede, söz konusu görüntülerdeki silahın gerçek bir silah olmadığı, ucuna bayrak sarılmış oyuncak bir materyal olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili gerekli adli işlemler başlatılmış olup, tahkikat devam etmektedir.”

 

 

