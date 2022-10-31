Ameliyat yarası iyileşmeyen kedi 'Şeri' için veterinere suç duyurusu

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:42

Yenimahalle ilçesinde yaşayan Avukat Hasan Basri Korukluğlu, 15 yaşındaki 'Şeri' isimli kedisini, sırtındaki kitle nedeniyle 7 Ekim'de kliniğe götürdü. Kontrollerin ardından kedi ameliyat edildi. Ancak operasyonun ardından kedinin sağlık durumu daha da kötüleşti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tekrar kliniğe götürülen kedinin ameliyat yerinin enfeksiyon kaptığı belirlendi ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Ancak Korukluoğlu, bu süreçte klinikte operasyonu yapan hekimin kendileriyle ilgilenmemesi nedeniyle tepki gösterdi.

Korukloğlu, görüşmek istediği ameliyatı yapan veteriner Ş.G.'nin kendilerine hakaret ve tehditte bulunduğunu ileri sürerek, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"BENİ FENA YAPACAĞINI SÖYLEMİŞ"

Korukluoğlu, "Kendisine kedinin sağlık durumu ile ilgili mesaj gönderdiğimde adam olmam gerektiği, kliniğe gidersem beni silkeleteceğini, bana babasının uşağı olmadığımı, 'derhal' kelimesini ona karşı kullanamayacağımı, kiminle gidersem gideyim beni fena yapacağını, onu kimsenin korkutamayacağını belirten bir mesaj yazmış. Bu hakaret ve tehditlerden dolayı yasal işlem başlatacağımı kendisine söyledim. Hatta kediye bu ihmalden kaynaklı yaralanmasından dolayı da suç duyurusunda bulunacağımı söyledim ve bu şikayetimizi yaptık. Veteriner Hekimler Odası'na da şikayet ettik. Hem bu hakaret ve tehditleri hem de veteriner hekim yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle bağlı bulunduğu odaya disiplinle cezalandırılması için talepte bulunduk, ihmalle ilgili de şikayetçi olduk" dedi.

"AMELİYAT EĞER DOĞRU YAPILMIŞ OLSAYDI..."

Şeri’nin henüz sağlığına kavuşamadığını belirten Korukluoğlu, "Şu an yeni başladığımız klinikte tedavisine devam ediliyor, sağlığına kavuşacak. Bu ameliyat eğer doğru yapılmış olsaydı bu süreç çok daha kısa ve kedi için çok daha acısız gerçekleşecekti" ifadelerini kullandı.

Veteriner Ş.G. ise konuyla ilgili konuşmak istemediğini belirtti.