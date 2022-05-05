Ana sayaçlarla kayıp ve kaçak su kullanımına önlem

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:12

DİSKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu kullanımında vatandaşların haklarını korumak amacıyla kayıp-kaçağa yönelik çalışmalarını kent merkezi ve ilçelerde sürdürüyor. Ana sayaç uygulamasıyla yeşil alan, yangın hidrantı, şamandıra, sığınaklar, yüzme havuzu ve depoları bünyesinde barındıran tüketimin fazla olduğu sitelerde kayıp-kaçak içme suyu kullanımının önüne geçiliyor.

DİSKİ ekipleri, 996 merkezde, 147 de ilçelerde olmak üzere belirlediği toplam bin 133 siteye ana sayaç monte edecek. Bahçe ve bostanlarda kaçak sulamalarının önüne geçmek için de kırsal mahallelerde belirlenen alanlarda ana sayaçlar takılacak. Ana sayaçlarla tüketilen su, tahakkuk oranları, saha ve parsel üzerinde oluşan fiziki kaçakları da kolaylıkla tespit edebileceği bildirildi.