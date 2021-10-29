Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana su hattı borusunun bomba gibi patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın etkisiyle asfaltlar yerinden sökülürken, 2 araçta maddi hasar oluştu.
Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü.
Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 29, 2021
Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.
Video Haberler
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Gebze'de korkutan tren kazası
- Migros harekete geçti
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- MEB'den lise öğrencileri için yeni karar
- Dev marketlere ceza yağdı
- İki şirketin anketinde çok yakın tahminler
- Sağlık Bakanlığı’ndan yeni ‘karantina süresi’ açıklaması
- Sağlık çalışanlarının gezisinde feci kaza
- İBB Meclis'ten gelen '29 Ekim' mesajı Kaplan'ı kızdırdı