29 Ekim 2021 Cuma, 18:15

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde ana su hattı bir anda bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından metrelerce yükseğe ulaşan su, caddeyi kısa sürede göle çevirdi. Bazı evleri ve bahçeleri su bastı. İçme su hattından çıkan basınçlı su asfaltları da yerinden söktü.

Ana su hattı bomba gibi patladı, o anlar kameraya yansıdı — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 29, 2021

Patlamanın etkisi ile yol kenarında bulunan 2 araçta maddi hasar oluştu. Su hattının patlama anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Dakikalar içerisinde tüm caddeyi su kaplaması ve araçların zarar görmesi güvenlik kameranca kaydedildi.