Sivas'ta şebeke suyu patladı, cadde molozlarla kaplandı
Sivas'ta kent merkezinde ana şebeke suyu hattının patlamasıyla çevredeki birçok dükkan suyla doldu, cadde molozlarla kaplandı.
Olay, saat 23.30 sıralarında kent merkezindeki Kepenek Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde yoldan geçen ana şebeke suyu hattında patlama yaşandı. Asfaltın yarılmasıyla birlikte büyük bir su akışı Kepenek Caddesi ve Sularbaşı Caddesi'ni kapladı. Beraberinde molozları da taşıyan sular çevrede bulunan onlarca dükkan ve iş yerini sular altında bıraktı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Geç saat olması nedeni ile dükkanları kapalı olan esnaflara da telefonla ulaşarak iş yerlerine gelmeleri sağlandı. Esnafların bir kısmı su dolan dükkanları kendi çabası ile boşaltmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri de su dolan dükkanlarda tahliye çalışması başlattı. Yoğun su akışı nedeni ile cadde ve kaldırımların moloz yığınları ile dolduğu görüldü. Zaman zaman da esnaflar ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Ana vananın kapatılması ile su akışı azalırken, belediye ekipleri de temizleme çalışması başlattı.
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