Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsündeki muavin hayatını kaybetti

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Z.Y. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü TIR'a çarptı.
Kazada, otobüs şoförü, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile TIR sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
MUAVİN KURTARILAMADI
Hastaneye götürülen yaralılardan muavin Üstünyer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.