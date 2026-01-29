Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza: Yolcu otobüsündeki muavin hayatını kaybetti

29.01.2026 11:23:00
AA
Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde TIR'a çarpan yolcu otobüsündeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Z.Y. (52) idaresindeki yolcu otobüsü, Kaynaşlı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde Ş.İ. (40) yönetimindeki tuğla yüklü TIR'a çarptı.

Kazada, otobüs şoförü, muavin Resul Üstünyer (21), yolcu D.Y. (40) ile TIR sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

MUAVİN KURTARILAMADI

Hastaneye götürülen yaralılardan muavin Üstünyer, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

