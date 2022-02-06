Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 Kayıt Yenileme Tarihleri
2021-2022 eğitim yılı Bahar Yarıyılı için Kayıt yenileme tarihleri, öğrencilerin kaçırmamaları gereken bir tarihtir. Peki, kayıt yenileme ne zaman başlayacak?
Anadolu
Üniversitesi AÖF 2021-2022 eğitim yılı Bahar Yarıyılı için Kayıt yenileme
tarihleri, öğrenciler için kaçırmamaları gereken önemli bir tarihtir. Peki,
kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?
Anadolu
üniversitesi, 2021-2022 eğitim yılına başlamadan önce akademik takvimini yayınlamıştı.
Bu takvimde kayıt tarihleri, sınav tarihleri, ders seçme tarihleri gibi birçok
önemli işlemlerin başlayacağı ve biteceği tarihler yer alıyordu. Yine aynı akademik
takvime göre Bahar yarıyılı kayıt ve kayıt yenileme tarihleri de önceden
belirlenmiş.
2022 Bahar Yarıyılı Kayıt
Yenileme Ne Zaman?
Anadolu
Üniversitesinin yayınlamış olduğu Akademik takvime göre 2022 Bahar yarıyılı
kayıtları 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında. 7 Şubat 2022 saat 09:00’da
başlayan kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2022 23:59’a kadar devam edecek. Kayıt
yenilemek isteyen öğrencilerin bu tarihler arasında tüm kayıt yenileme
işlemlerini bitirmiş olması gerekiyor.
Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl
Yapılır?
Anadolu
Üniversitesi AÖF Kayıt yenileme tarihleri arasında öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr
adresinden Öğrenci Otomasyonuna giriş yapması gerekiyor. Öğrenci numarası ve
şifresi ile giriş yaptıktan sonra, öğrenciler almak istedikleri dersleri seçerek,
ders ekleyecek. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde dersler seçildikten sonra
sistem ödenmesi gereken harç ücretini hesaplayacak. İsteyenler adımları takip
ederek banka ya da kredi kartı ile harçlarını online olarak ödeyebilir. Online
ödemek istemeyenler ise Ziraat Bankası ATM’lerinden kartlı ya da kartsız olarak
ödemelerini yapabilirler.
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