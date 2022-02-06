Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 Kayıt Yenileme Tarihleri

06 Şubat 2022 Pazar, 03:15

Anadolu Üniversitesi AÖF 2021-2022 eğitim yılı Bahar Yarıyılı için Kayıt yenileme tarihleri, öğrenciler için kaçırmamaları gereken önemli bir tarihtir. Peki, kayıt yenileme işlemleri ne zaman başlayacak?

Anadolu üniversitesi, 2021-2022 eğitim yılına başlamadan önce akademik takvimini yayınlamıştı. Bu takvimde kayıt tarihleri, sınav tarihleri, ders seçme tarihleri gibi birçok önemli işlemlerin başlayacağı ve biteceği tarihler yer alıyordu. Yine aynı akademik takvime göre Bahar yarıyılı kayıt ve kayıt yenileme tarihleri de önceden belirlenmiş.

2022 Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme Ne Zaman?

Anadolu Üniversitesinin yayınlamış olduğu Akademik takvime göre 2022 Bahar yarıyılı kayıtları 7-18 Şubat 2022 tarihleri arasında. 7 Şubat 2022 saat 09:00’da başlayan kayıt yenileme işlemleri 18 Şubat 2022 23:59’a kadar devam edecek. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin bu tarihler arasında tüm kayıt yenileme işlemlerini bitirmiş olması gerekiyor.

Kayıt Yenileme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF Kayıt yenileme tarihleri arasında öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden Öğrenci Otomasyonuna giriş yapması gerekiyor. Öğrenci numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra, öğrenciler almak istedikleri dersleri seçerek, ders ekleyecek. 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde dersler seçildikten sonra sistem ödenmesi gereken harç ücretini hesaplayacak. İsteyenler adımları takip ederek banka ya da kredi kartı ile harçlarını online olarak ödeyebilir. Online ödemek istemeyenler ise Ziraat Bankası ATM’lerinden kartlı ya da kartsız olarak ödemelerini yapabilirler.