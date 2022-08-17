Anadolu Üniversitesi’nde kadın çalışanlara etek boyu 'uyarısı'

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 17:39

Anadolu Üniversitesi’nin personele kılık kıyafet yönetmeliğinde kısa etek, kolsuz ve açık yakalı giymemeleri istendi.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre; Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Sözen, tarafından gönderilen yazıda üniversite personelinin, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmelik” hükümlerine titizlikle uymasını ve gereken hassasiyeti göstermelerini istedi. Yazıda yer alan yönetmeliğe göre kadınlardan "kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar, terlik tipi (sandalet) ayakkabı giymemeleri, etek boyunun dizden yukarı ve yırtmaçlı olmaması" istendi. Erkek personelin kılık kıyafeti konusunda ise "Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur" denildi.

EĞİTİM SEN: HATIRLATMA ADI ALTINDA YAPILIYOR

Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan üniversite çalışanlarına atılan mailin başta akademisyenler olmak üzere herkesi tedirgin ve rahatsız ettiğini söyledi. Kadınların etek boyuna, erkeğin kravatına karışan anlayışın akademide yeri olmadığını söyleyen Alkan, "Akademi ona biçmek istediğiniz tek tip elbiseye sığmaz" dedi.

Eskişehir Valiliği'nin ve Anadolu Üniversitesi'nin iktidarın yaslanmaya çalıştığı gerici iklimden cesaret alarak, görev bilinciyle akademiye sopa gösterdiğini belirten Alkan, "Hukuki hatırlatma adı altında yapılan akademide laikliği erozyona uğratmaya, eğitimi ve kampüsü gericileştirmeye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.