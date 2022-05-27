Anastasiadis: Rusya, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal ettiği argümanlarla şimdi Ukrayna'yı işgal ediyor

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:21

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs meselesine ilişkin gelişmeler üzerine France 24 kanalına değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Anastasiadis, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde "Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmek için kullandığı argümanların tıpatıp benzerini" kullandığını öne sürdü.

Anastasiadis, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, revizyonizm yoluyla coğrafi ya da tarihsel yazılı kayıtları alt üst etmeye çalışan bazı ülkelerin benzer eylemleriyle örtüşüyor" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TAVİZSİZ TAVRIYLA KARŞILAŞTIK'

Nikos Anastasiadis, adada "iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon" olmasını istediklerini vurgulayarak, "Kıbrıs Rum tarafı olarak önemli tavizlerle çözüm bulmak için mücadele etmekten asla vazgeçmedik. Önemli çabalar sarf ettik, önemli fasıllarda ilerleme kaydettik ancak Türkiye'nin her zaman tavizsiz bir tavrıyla karşılaştık" diye konuştu.

Anastasiadis, Türkiye'nin "Mavi Vatan" politikasının "Kıbrıs halkını rahatsız ettiğini, bunun Türkiye'nin revizyonist bir yaklaşımı" olduğunu iddia etti.

Nikos Anastasiadis, "Türkiye, Ege'de Yunan egemenliğine meydan okurken Libya, Suriye ve Irak'a da müdahale ediyor. Türkiye'de sorunların çözümünün kendi iradesine göre olması gerektiği konusunda bir bağnazlık var" dedi.

'TÜRKİYE'YE SEÇENEKLER ÖNERDİK'

Anastasiadis, Kıbrıs çevresindeki hidrokarbon yataklarıyla ilgili olarak, "Türkiye'ye ya Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmayı ya da Uluslararası Deniz Hukuku'na dayalı tahkim yoluyla iki ülkenin MEB'i arasındaki deniz sınırını bulmasını önerdik" diye konuştu.

Anastasiadis, Türkiye'nin, bölgede "savaşa neden olacak ve barışı tehlikeye atacak girişimlere kalkışmayacağını" umduğunu sözlerine ekledi.