Anayasa Mahkemesi: Signal kullanmak örgütsel iletişimin delili olabilir

3.12.2025 09:50:00
Haber Merkezi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Balıkesir’de yürütülen bir FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin bireysel başvuruda, “Signal” üzerinden yapılan yazışmaların örgütsel haberleşme delili olarak kabul edilmesinin hukuka aykırı olmadığına hükmetti. Karara göre, mesaj içerikleri ve para transferi hareketleri birlikte değerlendirildiğinde, uygulamanın örgütsel amaçla kullanıldığı iddiası “kuvvetli suç belirtisi” sayılabilir.

Başvurucu Hüsame Emre, tutuklanmasının hukuksuz olduğu ve Signal uygulaması üzerinden yapılan görüşmelerin örgüt delili sayılamayacağı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Ancak Yüksek Mahkeme; soruşturma makamlarının ele geçirdiği mesaj içeriklerinde “emanet”, “selamla arıyorum”, “dolar-euro teslimi”, “kartsız işlem”, “acil ihtiyaç”, “kaçış hazırlığı” gibi ifadelerin yer aldığına dikkat çekti. 

AYM’NİN GEREKÇESİ: MESAJ İÇERİKLERİ PARA TRAFİĞİ İLE BİRLEŞİNCE DELİL NİTELİĞİ TAŞIYOR

Kararda, bu yazışmaların PTT ve banka kayıtları, ATM kamera görüntüleri ve para gönderilen kişilerin örgüt bağlantılarıyla birlikte değerlendirildiğinde “kuvvetli suç şüphesinin varlığı” sonucuna ulaşıldığı vurgulandı.

AYM, tutuklama için gerekli kuvvetli suç şüphesinin oluştuğuna hükmetti; başvurucu açısından “ticari ve insani ilişki” savunmasının bu aşamada yeterli görülmediğini belirtti.

