Anayasa Mahkemesi, taşerondan kadroya geçirilen işçilerin tayin yasağını iptal etti: Emekçi ‘yasaktan’ kurtulacak

Taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçiler, “çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde geçiş işlemi yapılmadan önceki ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmek üzere” istihdam ediliyordu. Yasa işçilerin “çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde” kalmalarını zorunlu tutuyordu. İşçiler başka bir yere tayin olamıyordu. Tepki çeken bu düzenleme dava konusu oldu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, düzenlemenin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle AYM’ye başvurdu. AYM kararında, yasadaki kuralın sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilerin herhangi bir nedenle yer değiştirmelerine olanak tanımadığı, işçilerin yerlerinin değiştirilmesine “mutlak yasak” getirdiğine vurgu yaptı.

ANAYASANIN 49. MADDESİNE AYKIRI

Kararda şöyle denildi:

“Kural, ilgili teşkilat ve birimdeki işleyişin aksamasını önlemek amacıyla öngörülmüş ise de işçilerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmasının her durumda anılan işleyişin bozulmasına neden olacağı söylenemez. Başka bir ifadeyle ilgili teşkilat veya birimin iş ve kadro durumunun işçinin yer değişikliği talebinin karşılanmasına engel oluşturmaması mümkündür. Bu itibarla işçilerin makul nedenlere dayanan yer değişikliği taleplerinin işverence iş ile kadro durumu çerçevesinde değerlendirilmesine ve bu kapsamda alınacak kararların hukuka uygunluğunun yargı mercilerince denetlenmesine imkan tanımayan kuralın devletin çalışanların korunmasına yönelik yükümlülükleriyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenle kural, anayasanın 49. maddesine aykırıdır. İptali gerekir.”

AYM’nin iptal kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre içerisinde iktidar yasa değişikliği yapabilecek.