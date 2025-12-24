Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anbean kaydedildi... İstanbul'un göbeğinde sopalı ‘gürültü’ kavgası!

Anbean kaydedildi... İstanbul'un göbeğinde sopalı ‘gürültü’ kavgası!

24.12.2025 14:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Anbean kaydedildi... İstanbul'un göbeğinde sopalı ‘gürültü’ kavgası!

Avcılar’da evinde inşaat gürültüsünden rahatsız olan bir kişi, işçilere tepki gösterdi. Çıkan tartışmanın ardından sokağa taşan sopalı kavgayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Denizköşkler Mahallesi’nde sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; inşaatın karşısındaki binada oturan kişi, çalışmalardan kaynaklanan gürültüden rahatsız oldu. İşçilere küfrettiği öne sürülen kişi ile çalışanlar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Kavga sırasında inşaat iskelesinden inen bir işçi eline aldığı sopayla saldırdı.

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken; yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İlgili Konular: #İstanbul #kavga #Avcılar #gürültü

İlgili Haberler

Trabzon'da 2 aile arasında bıçaklı kavga: Gözaltı sayısı artıyor!
Trabzon'da 2 aile arasında bıçaklı kavga: Gözaltı sayısı artıyor! Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün iki grup arasında çıkan 8 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili olarak 17 kişi gözaltına alındı.
Beşiktaş’ta dönercide tekmeli yumruklu kavga kamerada
Beşiktaş’ta dönercide tekmeli yumruklu kavga kamerada Beşiktaş Etiler'de bir dönercide müşteriler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdıkları kavga anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı
Şırnak'ta 2 grup arasında bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı, 4 gözaltı Şırnak’ın İdil ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. 4 şüpheli gözaltına alınırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.