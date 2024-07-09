Anbean kaydedildi... Motosiklet üzerinde dans etti!

Bursa’da bir motosiklet sürücüsü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken, iki tekerlekli araç üzerinde dans etti.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2024 - 09:24
Anbean kaydedildi... Motosiklet üzerinde dans etti!
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Merkez, Yıldırım ilçesi Eski Çevre Yolu üzerinde arkadaşıyla birlikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, arkadaşıyla birlikte motosiklet üzerinde dans etti.

Hem kendi hem de başkalarının canını hiçe sayan motosikletli, trafik kurallarını da hiçe saydı.

Sürücünün ölümüne sollama yaptığı anlar da kameraya yansırken, trafikteki diğer sürücüler 2 kişiye selektör atarak uyarıda bulundu.


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