Anbean kaydedildi... Şanlıurfa'da üç ev ile bir fabrikayı kurşunladılar!

15.12.2025 12:50:00
DHA
Akçakale ilçesinde, bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla 3 ev ile fabrikaya saldırı düzenlendi. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Baykuş Mahallesi’nde gece geç saatlerde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; mahalleye gelen plakasız araçtaki şüpheliler, uzun namlulu silahlarla yan yana bulunan 3 ev ile mahallenin karşısında yer alan bir fabrikaya peş peşe ateş açtı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemede; evlere 34, fabrikaya ise 17 merminin isabet ettiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evlerde ve fabrikada hasar oluştu.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı arama ve inceleme çalışması başlattı. Kurşunlama anı ise çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

