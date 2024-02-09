Anbean kaydedildi... Zabıta memuruna döner bıçaklı saldırı!

Bağcılar'da zabıtaya döner bıçağıyla saldıran seyyar satıcı zabıtayı kolundan yaraladı. Seyyar satıcılar polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 10:40
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İstanbul'un Bağcılar ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'ndeki bir cadde üzerinde 6 Şubat Salı günü öğle saatlerinde döner bıçaklı saldırı yaşandı.

İddiaya göre; caddede aracında seyyar satıcılık yapan 3 kişiye Bağcılar Belediyesi zabıta ekipleri uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar zabıta ekipleriyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve satıcılardan biri kamyonetini olay yerinden kaçırmak istedi.

ZABITA MEMURU YARALANDI

Zabıta ekipleri duruma müdahale ederek sürücüyü engellemeye çalıştı. Seyyar satıcılardan biri araçtan aldığı döner bıçağıyla zabıta memuru Yasin Çırak'a saldırmaya başladı.

Çırak, kendisini bıçak darbelerinden korumak için elindeki sopayla saldırgana karşı koymaya çalıştı, ancak kolundan yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan zabıta memurunu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri döner bıçaklı saldırgan ve 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Seyyar satıcıların aracı olay yerinden kaçırmaya çalışması ve satıcılardan birinin döner bıçağıyla zabıta memuruna saldırdığı anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


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