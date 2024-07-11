Aniden duran düğün konvoyu zincirleme kazaya neden oldu

Yayınlanma: 11.07.2024 - 10:42

Güncelleme: 11.07.2024 - 10:45

Kaza, 7 Temmuz Pazar günü öğle saatlerinde Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, düğün konvoyundaki sürücüler trafiği yavaşlattı. Bu sırada düğün konvoyu arkasında ilerleyen sürücüler konvoyu geçmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Düğün konvoyundaki araçlar otoyolda aniden durdu; trafikte ilerleyen diğer otomobiller ise öndeki araçlara çarptı. Meydana gelen zincirleme kaza cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

TRAFİĞİ YAVAŞLATAN KONVOYU GÖRÜNTÜLÜYORDU

Düğün konvoyunun trafiği yavaşlatması nedeniyle cep telefonu kamerasıyla çekim yapan Mehmet Durdu Tokluoğlu, telefonunu kardeşine vererek o anları kaydetmesini istedi. Tokluoğlu, konvoy aniden durunca frene bastı ancak bu sırada arkadan başka bir araç Tokluoğlu'nun kullandığı araca arkadan çarptı. Tokluoğlu'nun kullandığı otomobil de, öndeki başka bir otomobile çarptı.

Kazanın ardından Tokluoğlu ile düğün konvoyundaki sürücüler arasında tartışma yaşandı Tokluoğlu, "Niye yolu kapatıyorsunuz" cümleleriyle düğün konvoyundaki sürücülere tepki gösterirken, düğün konvoyundaki sürücülerden biri Tokluoğlu'na, "Gereksiz yere yapıyorsun 14.30'da nikah var şunu halledelim" cümlelerini kullandı. Kazada Tokluoğlu’nun araçta bulunan 1 yaşındaki yeğeni hafif yaralandı.

"ÇEVREYOLUNU KAPATMIŞLAR; OYNUYORLARDI"

Kaza yapan Mehmet Durdu Tokluoğlu, "Göktürk’ten ailemle dönerken iki araçla dönüyorduk. Ağabeyim ve benim kontrolümde iki ayrı araçta, otogar hal yolunda evime yaklaşık 5 dakika sonra varmak üzereydim. Çevreyolunda önümüzde bir konvoy ilerliyordu. Konvoyun çok yavaş ilerlediğini, yolun kapattığını görerek kardeşime telefonumu verdim videoya çekmesi için. Kardeşim videoya çekerken yol tıkandı mecburen emniyet şeridine girdik. Sonrasında yavaşladılar biz de yavaşladık; ani bir duruş oldu önümüzde. Biz de aniden durabildik. Durunca arkamızdaki kamyon sanırım mesafeyi koruyamadığı için bize çarpmış oldu, biz de önümüzdeki araca çarpmak durumunda kaldık. Arka koltukta ağabeyimin henüz 1 yaşını doldurmamış çocuğu, yeğenim vardı. Kafasını koltuğa çarpması sonucunda, travma yaşama ihtimaline karşı tedbiren ambulans çağırdık. Çevreyolunu kapatmışlar ve biz araçtan indiğimizde oynuyorlardı yolun ortasında" şeklinde konuştu.