Anıt yapı yarışmasında jüri değerlendirmesi başladı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 13:47

Güncelleme: 13.07.2023 - 13:47

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim depreminde hasar gördüğü için yıkılan Konak’taki ana hizmet binasının yerinde inşa edilecek anıt yapı için açtığı fikir projesi yarışmasında jüri üyeleri birinci aşama için değerlendirme toplantılarına başladı. “Bir Uygarlık Odağı Olarak Başkanlık ve Şehir Meclisleri Fikir Projesi” başlığı ile yapılan başvuruların ardından jüri üç gün sürecek ilk değerlendirme için Tarihi Bıçakçı Han’da bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de jüri üyelerini ziyaret etti.

SOYER: ÇOK KIYMETLİ

Jüri Başkanı mimar Nevzat Sayın, süreç hakkında Başkan Tunç Soyer’e bilgi verdi. Başkan Soyer, “Allah kolaylık versin. 150 projeden 26’ya iniyorsunuz, sonra 8’e inecek ve ardından 1 tane kalacak. Çok zor bir iş olmalı. Kolaylıklar diliyorum. İyi ki varsınız, elinize emeğinize sağlık. Konak’ta geleceğe miras bırakılacak, Türkiye’de de dünyada da örneği az bulunan bir anıt yapı olacak. Bu, çok kıymetli… Bize gururunu taşımak kalacak” dedi.

KENTLİNİN GÜNDELİK YAŞAMINA KATKI KOYACAK

Projeyle, yerel demokrasinin temsil edildiği Büyükşehir Belediye Başkanlığı, toplumsal yaşamı iyileştiren kararların alındığı halka açık Belediye Meclis Salonu projelerinin elde edilmesi hedefleniyor. Yarışma, yaklaşık iki yüz yıldır kentin hem tarihsel hem de yönetsel merkezi olan Konak (Atatürk) Meydanı için tasarlandı. Konumu ve içinde barındırdığı yapılarla kentin yoğun bir alanı olarak yaşayan meydan, yıllar içinde yapılan imar çalışmaları, yarışmalar ve farklı düzenlemeler ile değişime uğrasa da kent merkezi özelliğini hala sürdürüyor. Seçilecek projede alanın kentsel özelliklerinin ortaya çıkarılması, alanın tarihi, kültürel, sosyal değerlerinin göz önüne alınarak, kentlinin gündelik yaşamına katkı koyması esas alınacak.

İKİ AŞAMALI OLACAK

Serbest, ulusal, iki aşamalı olan fikir projesi yarışmasıyla, “İzmir’in demokrasi odağının” ne tür işlevleri içereceği ve İzmirlilerle ilişkisinin nasıl kurulacağı konusunda bir tahayyül geliştirmesi ve bunu bir yapı önerisi haline getirmesi bekleniyor.

İlk aşama değerlendirmesinden sonra jüri ikinci aşama için 4-5-6 Ekim tarihlerinde yeniden toplanacak. Yarışmanın birincisine 500 bin, ikincisine 400 bin, üçüncüsüne 300 bin lira verilecek. Yarışmayla 100 bin lira değerinde beş mansiyon ödülü dağıtılacak.

Yarışmanın jüri başkanı mimar Nevzat Sayın. Asli jüri üyeleri ise Mimar Emre Arolat, peyzaj mimarı Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş, mimar Ersen Gürsel, mimar Prof. Dr. Hikmet Gökmen, inşaat mühendisi, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli, İnşaat Mühendisi, Şehir ve Bölge Plancısı, heykeltıraş Prof. Meriç Hızal.