Anıtkabir ziyareti... Dilek İmamoğlu: Geleceğe umutla yürümeye devam edeceğiz

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı için Ankara'ya geldi.

Anıtkabir'i İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve partililerle ziyaret eden Dilek İmamoğlu, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda, Anıtkabir’deydik. Atamızın bizlere emanet ettiği cumhuriyetin değerleri ve demokrasi bilinciyle ülkemizi güçlendirmeye, adaleti her bir yurttaş için güvence altına almaya kararlıyız. Birlik ve dayanışma içinde, geleceğe umutla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Dilek İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: "O’nun açtığı aydınlık yolda, bu ülkenin her bir çocuğu, genci, kadını ve emekçisi için adil, özgür ve umut dolu yarınları kurma inancımızdan asla vazgeçmeyeceğiz."