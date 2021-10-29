Anıtkabir'de 29 Ekim töreni: Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajını okudu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri başladı. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yargı organı temsilcileri katıldı.
İlk olarak Aslanlı Yol'da yürüyen devlet erkanı ardından Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı. Buradaki törenin ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajını okudu:
"Cumhuriyetimizi her alanda güçlendirmek, dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şanlı tarihi zaferlerle dolu bir milletin mensubu olarak Cumhuriyetimizi 2023 hedefleri ile buluşturmakta kararlıyız, ruhun şad olsun."
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