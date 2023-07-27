Anız yangını kontrolden çıktı, yakındaki fabrikaya sıçradı: İki şehir arasındaki ulaşım durdu
Kütahya'da bir tarlada anız yakılması sonucu çıkan yangın, yakında bulunan bir fabrikaya ve satış mağazasına sıçradı. Bahçesinde kolay tutuşan malzemeler bulunan fabrikadaki yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü, önlem amacıyla Eskişehir- Kütahya yolu trafiğe kapatıldı.
Kütahya-Eskişehir Karayolunun 3. kilometresinde bir tarlada anız yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay mahalleni polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
FABRİKAYA SIÇRADI, YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Yangın kısa sürede yakında bulunan porselen fabrikası ve satış mağazasına sıçradı. Bölgeye çok sayıda arasöz, itfaiye aracı ve TOMA sevk edilirken, Kütahya-Eskişehir karayolunun Eskişehir istikameti araç trafiğine kapatıldı.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekipler yangını söndürme çalışmasını sürdürürken, fabrika çalışanları da ürünlerin yanmaması için adeta seferber oldu. Çalışanlar, ambalajlı porselen ürünlerini alevlerin arasından kurtararak güvenli bölgelere taşıdı.
Anız ve fabrika yangını ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tartışmalı isim Yargıtay'a atandı!
- Emekliler dikkat: O uygulama kalkabilir
- Motorine dev fiyat artışı yolda
- Ankara’da tır şarampole yuvarlanıp alev aldı
- 'İmamoğlu da ihraç edilebilir'
- Ankara'da tarihi hastane yıkılıyor!
- İstanbul'da ulaşım zammında son karar
- Fed faiz kararını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan vekillere sert uyarı
- Yozgat'a Zeki Müren'li mesaj