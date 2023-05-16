ANKA Haber Ajansı'ndan 'seçim' açıklaması!
14 Mayıs'ta yapılan seçimde veri aktarımına ilişkin eleştirilen ANKA Haber Ajansı, "ANKA Haber Ajansı, tüm verileri tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine hızla sunmuştur" açıklamasında bulundu.
ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ndeki veri aktarımına ilişkin açıklamada bulundu.
ABONELERE SERVİS EDİLEN VERİLER DE YAYIMLANDI!
Verilerin "tam, doğru ve tarafsız bir şekilde abonelere zamanında ve hızla sunulduğu"nun aktarıldığı açıklamada, seçim gecesi abonelere servis edilen verileriler de yayımlandı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur.
Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarından hızla haberdar olması sağlanmıştır. ANKA Haber Ajansı, aynı sorumluluk ve şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla elindeki verileri kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir."
ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur. Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık… pic.twitter.com/ppatm6B1AW— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) May 16, 2023
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den tutanak açıklaması
- Siyaset arenasına bomba gibi düşen kayıt...
- YSK Başkanı Yener'den 'itiraz' açıklaması
- Kılıçdaroğlu’nun Sinan Oğan kararını anlattı
- Doktor dövmekle övünen AKP'li için karar verildi
- Barış Pehlivan tahliye edildi!
- Muharrem İnce soruşturmasında 1 tutuklama
- Oğan'ın kararını açıklayacağı tarih belli oldu
- Ümit Özdağ'dan seçim sonrası açıklama
- ıslak imzalı oy da delil sayılmadı